Seit einem Verlaufstief von 56,36 US-Dollar aus Januar 2016 gelang es Caterpillar (CAT) bis Januar dieses Jahres auf ein Rekordhoch von 173,24 US-Dollar zuzulegen. In diesem Bereich etablierten Marktteilnehmer schließlich ein Doppeltop und führten zu einem ersten ernst zu nehmenden Rücksetzer auf zunächst 142,85 US-Dollar abwärts. Seither steckt die Aktie in einem Abwärtstrend fest, allerdings ist die untere Begrenzungslinie im Vergleich zur oberen sehr viel flacher ausgebildet und lässt daher die Vermutung eines abwärts gerichteten Keils zu.

Bullischer Keil auszumachen

Solche Keile werden in der Regel dynamisch zur Oberseite aufgelöst und sind als bullisches Fortsetzungsmuster häufig aufzufinden. In der abgelaufenen Woche gelang es sogar die obere Begrenzungslinie zu durchstoßen, allerdings fehlt es noch merklich an Aufwärtsdynamik. Diese könnte sich jedoch bei anziehenden Aktienmärkten und vielleicht erst nach den zum 24. April anstehenden ...

