Liebe Leser,

in der nächsten Woche lädt der Versicherungskonzern Münchener Rück seine Aktionäre zur Hauptversammlung. Was vor allem für Dividendenjäger ein wichtiger Termin ist. Denn am Tag nach der Hauptversammlung wird die Aktie ex-Dividende gehandelt. Ausgeschüttet werden sollen nach jetzigem Stand 8,60 Euro je Aktie. Das entspricht einer stattlichen Dividendenrendite von rund 4,4 %.

Was macht die Börse aus dem Dividendenabschlag?

Die spannende Frage: Wie wird die Aktie ... (Carsten Müller)

Den vollständigen Artikel lesen ...