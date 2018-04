IRW-PRESS: Global Cannabis Applications: GCAC unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit Focus

Vancouver, British Columbia, Kanada, 17. April 2018 - Global Cannabis Applications Corp. (GCAC oder das Unternehmen) (CSE:APP, FSE:2FA, OTCQB:FUAPF), ein führendes Entwicklungsunternehmen für innovative Datentechnologie in der Cannabisindustrie, freut sich, die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung (die Vereinbarung) mit der Foundation of Cannabis Unified Standards (FOCUS) für die Schaffung legaler Cannabisprogramme in Schwellenmärkten und die Zunahme der Versorgung mit Wirksamkeitsdaten von Patienten, mit dem Ziel, Gesundheit und Schutz zu verstärken, bekanntgeben zu können.

Die Foundation of Cannabis Unified Standards (FOCUS) wurde 2014 als Gesundheits- und Schutzorganisation mit der Absicht gegründet, die öffentliche Gesundheit, den Verbraucher- und Umweltschutz zu sichern. FOCUS ist eine globale gemeinnützige Organisation, die auf internationaler Ebene in den USA, Mexiko, Kanada, Australien, Kolumbien und Neuseeland tätig ist.

Die FOCUS-Standards fördern stetig Richtlinien für gute Fertigungspraktiken (Good Manufacturing Practice (GMP)) in allen Schlüsselbereichen der Cannabisindustrie, dazu zählen Anbau, Einzelhandel, Aufgussprodukte, Labor, Sicherheit, Nachhaltigkeit, Verpackung und Etikettierung. Die international akzeptierten, für FOCUS entwickelten Cannabis-Standards stimmen mit den Richtlinien Good Manufacturing Practices (GMP) überein, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO wie auch vom US Code of Federal Regulations vorgegeben werden. FOCUS bietet Anwendungsdienstleistungen, Schwachstellenanalysen, Consulting, Training, Risikomanagement und Zertifizierungen, wie auch ein breites Dienstleistungsangebot für Regierungsstellen an.

GCAC ist dabei, die Citizen Green Community zu entwickeln, eine zuverlässige Quelle für Kenntnisse zu medizinischer Cannabis, für Patienten, Regulierungsbehörden und Cannabis-Unternehmen. Die Wirtschaft im Zeichen von Citizen Green wird GCAC in die Lage versetzen, Nutzern und Organisationen den Anreiz zu geben, ihre medizinischen Daten, Erfahrungen und Vorgehensweisen zu teilen. Die Citizen Green-Plattform basiert auf Technologien wie Blockchain und künstliche Intelligenz, um den Nutzern die Verfügbarkeit ihrer Daten in einer sicheren Umgebung zu ermöglichen, die die Vollständigkeit der Informationen gewährleistet.

Diese Vereinbarung wird FOCUS und GCAC in die Lage versetzen, die genseitigen Geschäftsbeziehungen zu unterstützen und das nötige Know-how, um globale Cannabismärkte bedienen zu können, sagt Lezli Engelking, Gründer und Executive Chair von FOCUS. Wir beabsichtigen, GCAC dabei zu helfen, die Wirksamkeitsdaten von Patienten zu sammeln, um unsere Mission in Bezug auf den Schutz der öffentlichen Gesundheit und des Verbraucherschutzes in der Cannabisindustrie fortzuführen.

Uns liegt daran, mit FOCUS zu arbeiten und von ihrer Erfahrung in Schwellenmärkten zu lernen, wo FOCUS Experte in der Entwicklung von Vorschriften für die globale Cannabisindustrie ist kommentiert Brad Moore, CEO bei GCAC. GCAC und FOCUS liegen auf einer Linie in Bezug auf die Verstärkung von Gesundheit, Sicherheit und Patientenresultaten in der Cannabisindustrie.

Zu Foundation of Cannabis Unified Standards

FOCUS wurde im Jahr 2014 als die gemeinnützige 501c3 Cannabis Health and Safety Organization gegründet, die sich mit Schwachpunkten in der Qualität, Sicherheit und Konsistenz beschäftigt, die durch den plötzlichen Zuwachs der globalen Cannabisindustrie zu Tage getreten sind. FOCUS ist weder ein Cannabis-Unternehmen, ein Branchenverband noch eine Beratungsorganisation. FOCUS ist eine dritte unabhängige Instanz ohne finanzielle Beteiligung an der Cannabisindustrie oder durch diese finanziert. FOCUS ist nicht beratend zugunsten der Cannabispolitik tätig oder will diese fördern. FOCUS möchte dazu beitragen sicherzustellen, dass die rasch wachsende globale Cannabisindustrie über den notwendigen Schutz zugunsten der Gesundheit, des Schutzes, Erfolgs und Wohlbefindens aller verfügt. Diese Autonomie fördert eine prinzipientreue, objektive Organisation, die den Endverbraucher schützt und als eine notwendige unabhängige neutrale Brücke zwischen der Industrie und den Behörden fungiert.

Über Global Cannabis Applications Corp.

Global Cannabis Applications Corp. ist ein international führendes Unternehmen, das auf die Planung, Entwicklung, Vermarktung und den Erwerb innovativer Datentechnologien für die Cannabisbranche spezialisiert ist. Die Plattform Citizen Green ist die weltweit erste End-to-End-Lösung für Daten zu medizinischem Cannabis - zwischen Patienten und Regulierungsbehörde. Zum Einsatz kommen sechs Kerntechnologien - mobile Anwendungen, künstliche Intelligenz, Reg Tech, smarte Datenbanken, Blockchain- und digitale Prämien-Wertmarken -, um Kandidaten für klinische Studien auszuwählen. Diese Technologien erleichtern die Verbreitung digitaler Konversationen von Gleichgesinnten in der medizinischen Cannabisbranche. Unter der Leitung von Experten der digitalen Branche und der Cannabisbranche setzt GCAC vor allem auf eine globale Expansion über Mundpropaganda (virales Marketing), indem im Cannabismarkt ein optimales digitales Nutzererlebnis geboten wird.

