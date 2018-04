Experten erwarten, dass der weltweite Energiebedarf um etwa 5 Prozent jährlich wächst. Menge und Komplexität der an das Versorgungsnetz angeschlossenen Geräte werden weiter steigen und proportional dazu werden Störungen der Stromqualität zunehmen. Einer aktuellen Studie des Electric Power Research Institute (EPRI) zufolge verlieren Betreiber von großen Industrieanlagen in den USA Jahr für Jahr über 100 Milliarden Dollar durch Probleme bei der Stromversorgung wie zum Beispiel Spannungsschwankungen und andere Spannungsstörungen. Wenn die Beleuchtung in Privathaushalten flackert, ist das ärgerlich. In Fabriken jedoch können Störungen der Energieversorgung Fehlfunktionen und Frühausfälle bei teuren Geräten und Anlagen verursachen.

Kleine Probleme in der Stromqualität werden von herkömmlichen Schutznetzwerken oft nicht entdeckt und tragen im Laufe der Zeit zum Verschleiß von Equipment bei. Ursache für viele Stromqualitätsprobleme sind an das Versorgungsnetz angeschlossene Lasten, die bewirken, dass sich Störungen über benachbarte Anlagen und Gebäude ausbreiten.

Probleme überwinden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...