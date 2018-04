Warren Buffett ist als guter Beobachter der wirtschaftlichen Situation bekannt. Immerhin hat er es dank seiner beeindruckenden Fähigkeiten zu einem der reichsten Menschen der Welt gebracht. In einer Rede an der University of Georgia beleuchtete Buffett die Entwicklung des Dow Jones im gesamten 20. Jahrhundert und förderte dabei Beeindruckendes zu Tage. So stieg das Bruttoinlandsprodukt...

Den vollständigen Artikel lesen ...