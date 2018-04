Neue Sanktionen der USA gegen russische Unternehmen, mögliche Sanktionen gegen den Iran und verschärfte Krisen um Syrien und den Yemen treiben die Rohstoffpreise nach oben. Vor allem Aluminium und Öl profitieren.Seit Anfang April ist der Alupreis um über 20% gestiegen, der Ölpreis um fast 10% - bei den meisten anderen Rohstoffen geht es ebenfalls nach oben, wenngleich in der Regel nicht ganz so stark. Dass sich besonders Aluminium so verteuert hat liegt daran, dass die amerikanischen Sanktionen gegen Russland diesmal mit Rusal den zweitgrößten Alukonzern der Welt treffen. Westliche Rohstofffirmen wie die britisch-australische Rio Tinto oder die schweizerische Glencore haben deshalb ...

