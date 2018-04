Liebe Leser,

die Aktie der Tencent Holdings Ltd. hat in den letzten vier Wochen mit gehörigem Abwärtsdruck zu kämpfen. Die Aktie des chinesischen Internetkonzerns hat innerhalb eines Monats mehr als 15 % an Wert verloren. Auch die Kursentwicklung seit Jahresbeginn überzeugt nicht wirklich.

Aktuelle Einschätzungen zu der Aktie: Schwacher Wochenstart belastet!

Der Start in die neue Woche ist ebenfalls misslungen, die Aktie verliert weiter an Wert. Damit nähert sich die Aktie ... (Johannes Weber)

