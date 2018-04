Mainz (ots) -



Donnerstag, 19. April 2018, 19.20 Uhr, 3sat Erstausstrahlung



Vor 70 Jahren wurde der Staat Israel gegründet. Die Mehrheit der Bevölkerung ist jüdisch, das Land aber wird geprägt durch ein buntes Mosaik von Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft, verschiedener Kulturen, Religionen und Traditionen. Das 3sat-Magazin "Kulturzeit" berichtet am Donnerstag, 19. April 2018, 19.20 Uhr, in der "extra"-Ausgabe "70 Jahre Israel - ein Land ohne Ruhe" über ein Land der Widersprüche und zeigt, wie vielfältig das Leben in Israel heute aussieht. Als Gast im Studio begrüßt Moderatorin Nina Mavis Brunner den Historiker Michael Brenner.



"Kulturzeit" trifft unter anderen den Soziologen Natan Sznaider in Tel Aviv, dessen Buch "Gesellschaften in Israel" verschiedene Ereignisse aus Israels Geschichte beschreibt, die für ihn exemplarisch für die Ambivalenz des Landes stehen. In Jerusalem besucht das "Kulturzeit"-Team den israelischen Schriftsteller David Grossman und den palästinensischen Philosophen Sari Nusseibeh. Die beiden erzählen, was sie über 70 Jahre Israel denken. Kulturzeit" spricht auch mit israelischen Kulturschaffenden, die in Deutschland ein neues Zuhause gefunden haben.



Außerdem zeigt 3sat anlässlich des 70. Jahrestags der Gründung des Staates Israels in seinem Programm "70 Jahre Israel" ab Samstag, 12. Mai 2018, ein Porträt von Daniel Barenboim, einen neuen Dokumentarfilm und weitere neue Dokumentationen.



Das gesamte 3sat-Programm zu "70 Jahre Israel": https://pressetref f.3sat.de/startseite/programmhinweise/artikel/70-jahre-israel-1/



