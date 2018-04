Der Dow Jones konnte gestern knapp 0,9 Prozent zulegen. Und auch heute deutet zum Start in den Handelstag beim amerikanischen Leitindex alles auf grüne Vorzeichen hin. Erfahren Sie alles Wichtige dazu hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Außerdem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.