Bisher müssen sich Terrorermittler eine behördliche Erlaubnis einholen, wenn sie etwa aus E-Mails zugreifen wollen. Brüssel will das ändern. Datenschützer sind besorgt.

Für den Präsidenten des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, ist die Sache klar. "Wo Straftaten digital geplant, vorbereitet und begangen werden, müssen sie auch digital verfolgt werden können", sagte Münch im vergangenen Jahr. Das bedeute etwa, "dass die Gesetzgebung der technischen Entwicklung nicht hinterherhinken darf, sondern Kriminalitätsbekämpfung im digitalen Raum auf eine solide rechtliche Grundlage stellen muss".

Was sich der BKA-Präsident wünscht, könnt schon bald Wirklichkeit werden. Zumindest, wenn es nach der Europäische Kommission geht. An diesem Dienstag stellte sie eine Richtlinie vor, mit der Ermittlern künftig den grenzüberschreitenden Zugriff auf digitale Beweise erleichtert werden soll.

Die USA hatten kürzlich schon ein Gesetz beschlossen, das Internet-Unternehmen in den USA wie Microsoft, Facebook oder Apple verpflichtet, amerikanischen Sicherheitsbehörden auch dann Zugriff auf Nutzerdaten zu geben, wenn die Daten nicht in den USA gespeichert sind.

Die EU will die bisherige Praxis ändern, nach der sich Staatsanwälte zuerst an die Behörden im Ausland wenden müssen, wenn sie in einer Kriminal- oder Terrorismusermittlung Zugang zu Nutzerkonten, E-Mails oder online gespeicherten Dokumenten haben wollen - üblicherweise über eine sogenannte Europäische Ermittlungsanordnung. Dieses Verfahren ist häufig zu langsam, um die flüchtigen Spuren im Netz sichern zu können. Die Ermittler bitten daher gerade die in den USA ansässigen Plattformen immer wieder darum, die Daten freiwillig herauszugeben.

Justizkommissarin Vera ...

