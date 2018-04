Liebe Trader,

Seit einem Verlaufstief von 56,36 US-Dollar aus Januar 2016 gelang es dem Wertpapier Caterpillarbis Januar dieses Jahres auf ein Rekordhoch von 173,24 US-Dollar anzusteigen. In diesem Bereich etablierten Marktteilnehmer schließlich ein Doppeltop und führten zu einem größeren Rücksetzer auf zunächst 142,85 US-Dollar abwärts. Seither steckt die Aktie in einem Abwärtstrend fest, allerdings ist die untere Begrenzungslinie im Vergleich zur oberen sehr viel flacher ausgebildet und lässt daher die Vermutung eines abwärts gerichteten Keils zu. Solche Keile werden in der Regel dynamisch zur Oberseite aufgelöst und sind als bullisches Fortsetzungsmuster häufig aufzufinden. In der abgelaufenen Woche gelang es sogar die obere Begrenzungslinie zu durchstoßen, allerdings fehlt es noch merklich an Aufwärtsdynamik. Diese könnte sich jedoch bei anziehenden Aktienmärkten und vielleicht erst nach den zum 24. April anstehenden Quartalszahlen zeigen und erlaubt es hierdurch zumindest spekulativ ein kleines Long-Investment in dem Wertpapier von CAT aufzubauen.

Long-Chance:

Noch haben sich bullische Marktteilnehmer nicht so recht aus ihrer Deckung hervorgetraut, trotzdem wurde der kurzfristige Keil bereits zur Oberseite regelkonform verlassen. Aus dem Stand heraus könnten kurzfristig Gewinne bis in den Bereich von zunächst 157,28 US-Dollar, darüber sogar bis 164,60 US-Dollar folgen. Der Stop gemessen am Basiswert sollte aber das Niveau von 145,00 US-Dollar zunächst noch nicht überschreiten. Der Anlagehorizont hierbei beläuft sich auch nur wenige Wochen und minimiert das Risiko im Vergleich zu einem mittelfristigen Investment merklich. Aber auch der enge Stop trägt zu einem sehr günstigen CRV bei. Eine Verlustbegrenzung sollte bei diesem Szenario jedoch nicht fehlen und ist zunächst noch unterhalb der Marke von 145,00 US-Dollar anzuordnen. Sollte Caterpillar allerdings darunter zurückfallen, ist mit einem Test des mittelfristigen Aufwärtstrends um 142,00 US-Dollar zu rechnen. Größere Verkaufssignale ergeben sich aber erst bei einem Rutsch unter die aktuellen Apriltiefs von 138,05 US-Dollar. In diesem Fall könnte es sogar auf 120,00 US-Dollar weiter abwärts gehen.

Einstieg per Market-Buy-Order: 152,14 US-Dollar

Kursziel :157,28 / 164,60 US-Dollar

Stop: < 145,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 7,14 US-Dollar

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Caterpillar Inc.; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 152,14 US-Dollar; 15:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

