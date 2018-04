Wo Auto gefahren wird, kassiert der Staat kräftig mit. Ein Viertel des EU-weiten Steuern fallen in Deutschland an.

Satte 413 Milliarden Euro aus Steuern und Gebühren rund um das Automobil sind allein in den EU-15-Staaten, also den Mitgliedern vor der Osterweiterung, zusammengekommen. Diese Zahl hat der europäische Verband der Automobilhersteller (ACEA) am Montag in seinem "2018 Tax Guide" veröffentlicht. Gegenüber dem Vorjahr ist das Steueraufkommen damit erneut um vier Prozent gestiegen.

Für den Fiskus sind Autofahrer mittlerweile eine unverzichtbare Finanzierungsquelle. Rechnet man die europaweiten Einnahmen zusammen, fallen sie viermal so hoch aus wie das Gesamtbudget der EU.

Bei der Berechnung der Steuern sind die Staaten erfinderisch: Sie kassieren Mineralöl-, Mehrwert- und Verkaufssteuern sowie Mautgebühren und Kfz-Steuern. Eine Übersicht, wo in Europa besonders abkassiert wird.

Deutschland

Den größten Anteil an den Steuereinnahmen in der EU-15 hat Deutschland mit 90,5 Milliarden Euro - rund ein Viertel der Gesamtsumme.

Fast die Hälfte, nämlich rund 42 Milliarden Euro, sind allein auf die Mineralölsteuer zurückzuführen. Durch die Mehrwertsteuer auf Fahrzeugverkäufe, Wartung und Reparaturen macht Deutschland rund 30 Milliarden Euro.

Darüber hinaus bringt die Kfz-Steuer Deutschland fast 9 Milliarden Euro ein. Sie wird hierzulande nach dem Hubraum und CO2-Ausstoß berechnet. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Einnahmen weiter steigen, sind groß. Mit dem sinkenden Dieselanteil stieg der durchschnittliche CO2-Ausstoß zuletzt. Und auch der Trend zu leistungsstarken Motoren kommt dem Fiskus entgegen.

In Relation zum Fahrzeugbestand werden die Autofahrer in Deutschland aber nicht höher besteuert als in anderen Ländern. Für jedes zugelassene Fahrzeug in Deutschland werden im Schnitt 1869 Euro im Jahr fällig, in Frankreich sind es 1909 ...

