Genau ein Jahr ist es nun her, als wir SD-Lesern voller Überzeugung die Aktie von Palatin Technologies (WKN: A1C538) mit "10 guten Gründe, jetzt zu kaufen!" präsentierten und einen fulminanten Kursanstieg prognostizierten. Obwohl bei Palatin noch einige Prozente zu holen sein dürften, ist es jetzt an der Zeit, verstärkt umzuschichten.

Bei einem Kurs von 1,59 USD erreichte die Palatin-Aktie vergangene Woche ein neues Langzeithoch und notierte mehr als +400% höher als zum Zeitpunkt unseres Tipps zu Kursen um 0,30 USD vor einem Jahr. Mit dem Überspringen der Marke von 1,50 USD wurde auch unser gedankliches Ziel erreicht, das wir uns auf Basis der bisherigen Fakten gesetzt hatten. Die Palatin-Story wird nun bei einer anderen Aktie noch einmal geschrieben - und wieder kann jeder frühzeitig dabei sein!

Wer unserem Palatin-Tipp ein Jahr die Treue hielt, wurde bestens belohnt. Quelle: ariva.de

Bye bye Palatin - hello Trevena!

Nach ausgiebiger Profi-Recherche ist klar: Der zuverlässigste Nachfolger für Palatin kann nur Trevena (WKN: A1XDSL) heißen! SD-Leser kennen das Biotechpapier und sein kommendes Blockbuster-Schmerzmittel Olinvo bereits seit unserer Erstvorstellung im Februar. Der Aktienpreis verteuerte sich wenige Wochen später schon um +50%, bevor es wieder zu deutlich günstigeren Einstiegskursen kam. Jetzt aber ist allerhöchste Eisenbahn, massiv eingedeckt zu sein. Denn: Der große Knall dürfte überraschend kommen!

Olinvo dürfte Morphin als Standard-Schmerztherapie bei Risikopatienten ablösen

Längst ist unter Experten klar: Olinvo wird eine bedeutende Rolle in der stationären Schmerztherapie in Krankenhäusern dieser Welt spielen und für viele Millionen Patienten, die anfällig für Opioid-typische und teilweise schwerwiegende und kostspielige Nebenwirkungen wie Erbrechen oder Atemdepressionen sind, die Therapie erster Wahl sein. Ein alter Klassiker unter den Schnerzmitteln steht damit nach vielen Jahrzehnten vor der Ablösung! Mehr Informationen zum Produktkandidaten finden Sie in unserem ersten Bericht, der aktuellen Investorenpräsentatation oder an vielen anderen Stellen im Internet.

In 6 1/2 Monaten in anderen Sphären

Am 2. November wird die US-Gesundheitsbehörde ...

