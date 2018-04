Mainz (ots) - Woche 16/18 Mittwoch, 18.04.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



7.54 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



7.55 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Giftmörder von Camden Großbritannien 2017



8.40 Dem Verbrechen auf der Spur Die Lupe des Sherlock Holmes Großbritannien 2011



9.25 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle



10.10 Giftmördern auf der Spur - Siegeszug der Gerichtsmedizin



11.40 Dem Verbrechen auf der Spur Das Geheimnis der Asche Großbritannien 2011



12.25 Mördern auf der Spur Der Serienkiller Deutschland 2016



12.55 ZDF-History Marilyn Monroe - Die wahre Geschichte Deutschland 2013



( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.20 ZDF-History Die Honeckers - Die private Geschichte Deutschland 2017



18.05 ZDF-History Die 50 Tage des Egon Krenz Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 ZDF-History Früher Tod und ewiger Ruhm - Stars, die jung sterben Deutschland 2018 23.55 ZDF-History Kinderstars: Im Schatten des frühen Ruhms Deutschland 2015



0.40 Komplizen des Bösen 1918-1923: Die alten Kämpfer Deutschland 2017



1.25 Komplizen des Bösen 1923-1928: Der lange Weg zur Macht Deutschland 2017



2.05 Komplizen des Bösen 1929-1934: Nacht über Deutschland Deutschland 2017



2.50 Komplizen des Bösen 1933-1938: Faszination und Gewalt Deutschland 2017



3.35 Komplizen des Bösen 1935-1939: Scheinwelt auf dem Berghof Deutschland 2017



4.20 Komplizen des Bösen 1939-1941: Größenwahn und Illusion Deutschland 2017







Woche 16/18 Donnerstag, 19.04.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:



5.45 Panzer! Der Erste Weltkrieg Deutschland 2017



"Trumps Weg an die Macht" entfällt 6.30 Panzer! Der Zweite Weltkrieg Deutschland 2017



"Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus" entfällt 7.15 Panzer! Werkzeug der Unterdrückung Deutschland 2017



"Die gespaltenen Staaten von Amerika: Obamas Versprechen" entfällt 8.00 Panzer! Gefecht und Geschäft Deutschland 2017



8.45 Despoten Saddam Hussein - Der Schlächter von Bagdad Großbritannien 2015



"Die gespaltenen Staaten von Amerika: Obamas Scheitern" entfällt 9.30 Saddam Hussein - Die letzten Tage eines Diktators Frankreich 2017



10.15 Killing Gaddafi - Jagd auf den Diktator



11.00 Der 11. September - Verschwörung auf dem Prüfstand Deutschland 2015



11.45 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus Großbritannien 2017



"Der Austausch-Cop - Als deutscher Polizist in Texas" entfällt 12.30 ZDFzoom Gefährliche Verbindungen Trump und seine Geschäftspartner USA 2017



"Steve Bannon - Der Trump-Flüsterer" entfällt 13.15 Trumps Klima-Krieg Amerikas neue Umweltpolitik USA 2017



14.00 Die ungleichen Staaten von Amerika Im Licht des Reichtums USA 2016



14.45 Die ungleichen Staaten von Amerika Im Schatten der Armut USA 2016



15.30 Kriminelle Karrieren Clark Rockefeller - Ein bayrischer Hochstapler Frankreich 2016



"Mensch Trump! Provokateur, Populist, Präsident" entfällt 16.15 Kriminelle Karrieren Hunter Moore - Der König des Rachepornos Frankreich 2016



"Trumps Weg an die Macht" entfällt 17.00 Kriminelle Karrieren Allen Stanford - Finanzpirat der Karibik Deutschland 2016



"Putins Rache - Angriff auf die US-Wahl" entfällt 17.45 Kriminelle Karrieren Ross Ulbricht - Der Darknet-Dealer Frankreich 2016



18.30 Deutsche beim IS - Verzweifelte Eltern, verlorene Kinder



"American Patriot - Aufstand gegen den Staat" um 18.45 Uhr entfällt 19.00 plan b: Die Multi-Kulti-Macher Wie Integration gelingen kann Deutschland 2018



( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:



22.00 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016



"Im Kampf gegen den IS - Ist das Kalifat am Ende?" entfällt 22.45 Der 11. September - Verschwörung auf dem Prüfstand Deutschland 2015



23.30 Die Vergessenen von Guantanamo Häftling im Terrorknast USA 2017



0.15 Die Bin Laden-Verschwörung Wie starb der Top-Terrorist wirklich? 0.45 heute journal 1.15 Mordfall Martin Luther King Die Jagd nach dem Täter Großbritannien/Deutschland 2017



"Putins Rache - Angriff auf die US-Wahl" um 1.30 Uhr entfällt 2.45 Charles Manson - Sektenführer und Massenmörder



3.30 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Badewannen-Mörder Großbritannien 2017



"American Terrorist - Vom Versagen der Geheimdienste" um 3.15 Uhr entfällt 4.00 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Giftmörder von Camden Großbritannien 2017



"Mensch Trump! Provokateur, Populist, Präsident" um 4.15 Uhr entfällt 4.45 Dem Verbrechen auf der Spur Das Geheimnis der Asche Großbritannien 2011







Freitag, 20.04.



Bitte Programmänderung beachten:



5.30 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle



"Trumps Klima-Krieg: Amerikas neue Umweltpolitik" um 5.00 Uhr entfällt 6.15 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Wenn Frauen töten: Marianne Bachmeier Deutschland 2016



"Watergate - Der größte Skandal der USA" um 5.45 Uhr entfällt 7.00 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Die Lust am Töten: Jürgen Bartsch Deutschland 2016



"Trachten, Tradition und Trump - Deutsche Auswanderer in den USA" um 7.15 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 11.15 NSU privat Innenansichten einer Terrorzelle Deutschland 2015



"Tod im Wohnmobil - Wie starben die NSU Terroristen wirklich? entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen )



