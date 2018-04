Was ist passiert? Die Aktien von Baidu (WKN:A0F5DE) verloren nach Angaben von S&P Global Market Intelligence im März 11,6 % ihres Wertes. Baidu. Daten von YCharts. Die Aktien des Unternehmens wurden aufgrund zunehmender Befürchtungen vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China und wegen der Sorgen um den Börsengang seines Streaming-Spinoff iQiyi (WKN:A2JGN8) ausverkauft. Was hat das zu bedeuten? Präsident Trump kündigte am 22. März die Unterzeichnung eines Memorandums zur Einführung neuer Zölle für aus China importierte Waren an und wies darauf hin, dass die USA eine härtere Haltung gegen den Diebstahl geistigen Eigentums einnehmen könnten ....

