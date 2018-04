Die Aktie von Nordex konnte sich in den letzten Wochen von ihren Tiefs erholen. Diesen Umstand registrieren wohl auch die Leerverkäufer. Die Nordex Leerverkäufer ziehen sich zurück - seit Wochen. Könnte nun der Durchbruch in der Aktie gelingen? In der Tat hellt sich der Himmel über der Nordex-Aktie zuletzt auf. Charttechnisch könnte demnächst sogar ein echter Ausbruch erfolgen, doch dazu später mehr. ...

