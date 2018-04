Deutsche Oel & Gas S.A. baut Geschäftstätigkeit erfolgreich aus DGAP-News: Deutsche Oel & Gas S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung Deutsche Oel & Gas S.A. baut Geschäftstätigkeit erfolgreich aus 17.04.2018 / 16:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Deutsche Oel & Gas S.A. baut Geschäftstätigkeit erfolgreich aus * Beteiligungsgesellschaft ECP investiert zusätzlich bis zu 35 Millionen US-Dollar * Finanzierung der Bohrsaison 2018 vollständig gesichert * Erweiterung des Fördergebietes "Kitchen Lights Unit" wird vorangetrieben Luxemburg, 17. April 2018: Die Deutsche Oel & Gas-Gruppe hat von der Beteiligungsgesellschaft ECP die Zusage für weitere Investitionen in Höhe von bis zu 35 Millionen US-Dollar erhalten. Die zufließenden Mittel werden für die Weiterentwicklung des Fördergebietes "Kitchen Lights Unit" in Südzentral-Alaska verwendet. "Wir freuen uns, die bewährte Zusammenarbeit mit Energy Capital Partners auszubauen", so Kay Rieck, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Deutsche Oel & Gas S.A. "Die Entscheidung für dieses zusätzliche Engagement ist ein Zeichen dafür, dass unser Partner den nachhaltig steigenden Unternehmenswert der Deutsche Oel & Gas-Gruppe erkennt und schätzt." Die nächsten Entwicklungsschritte umfassen die Fertigstellung und Produktionsaufnahme des bereits dritten Bohrloches KLU#3c sowie die vierte Explorationsbohrung. Durch diese Maßnahmen steigert die Deutsche Oel & Gas-Gruppe planmäßig ihre Erdgasproduktion und baut somit ihre Stellung als zweitgrößter privater Erdgasproduzent in Südzentral-Alaska weiter aus. Darüber hinaus stellt sie sicher, dass alle bereits geschlossenen Erdgaslieferverträge vollumfänglich bedient werden können - auch der Liefervertrag mit ENSTAR, Alaskas größtem Gasversorger, der seit dem 1. April 2018 läuft. Die Vereinbarung mit ENSTAR sieht bis 2022 ein Basisvolumen von 6,2 Milliarden Kubikfuß Erdgas pro Jahr vor und hat einen Gesamtwert von bis zu 247 Millionen US-Dollar. Über die Deutsche Oel & Gas S.A.: Die Deutsche Oel & Gas S.A. mit Sitz in Luxemburg (www.deutsche-oel-gas.com) ist die Holding-Gesellschaft der Deutsche Oel & Gas-Unternehmensgruppe, die sich auf die Exploration und Förderung von Erdgas und Erdöl im Cook Inlet-Becken im US-Bundesstaat Alaska fokussiert hat. Die Deutsche Oel & Gas-Gruppe verfügt über die Mehrheit der Anteile an Mineralgewinnungsrechten in dem 337 Quadratkilometer großen Gebiet "Kitchen Lights Unit" im Cook Inlet-Becken, die sie zur Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas berechtigen. Kontakt: Thomas Knipp Mitglied des Verwaltungsrats Deutsche Oel & Gas S.A. E-Mail: presse@deutsche-oel-gas.com Tel.: +352 2786 2290 Pressekontakt: Convensis Group Dr. Stefan Hencke Matthias von Carlsburg E-Mail: pr-dogsa@convensis.com Tel.: +49 711 365337-6 17.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Oel & Gas S.A. 45, Boulevard du Prince Henri 1724 Luxembourg Luxemburg Telefon: +49 (0) 800 184 0214 Fax: +352 229 999 5499 E-Mail: investor@deutsche-oel-gas.com Internet: http://www.deutsche-oel-gas.com/ ISIN: DE000DGAS529 WKN: DGAS52 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service 675463 17.04.2018

