Jürgen Schmitt im Gespräch mit Daniel Wilhelmi von Radical High-Tech Profits: Der Experte für Kryptowährungen und Social Trading erläutert, dass die Volatilität an den Märkten noch lange erhalten bleiben wird. Zum einen aufgrund der permanenten geopolitischen Störfeuer rund um den Globus, zum anderen wegen der Unberechenbarkeit Donald Trumps, der nicht nur in Sachen Handelsstreit mit China hoch pokere. Für den Bereich Kryptowährungen sieht Wilhelmi in 2018 einen reinen Trading-Markt, worüber sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...