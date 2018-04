München (ots) - Am Samstag, 5. Mai 2018, findet in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden die diesjährige Hauptversammlung von Europas größtem Mobilitätsclub statt.



Vor Ort diskutieren die rund 200 Delegierten der 18 eigenständigen ADAC-Regionalclubs unter dem Motto "einfach.sicher.unterwegs." unter anderem Fragen zur künftigen Rolle des ADAC e.V. als mitgliederorientierter Mobilitätsdienstleister in Zeiten gravierender technologischer und gesellschaftlicher Veränderungen. Darüber hinaus stellt das Präsidium die Gesamtentwicklung und die wichtigsten Kennzahlen des ADAC e.V. für das Geschäftsjahr 2017 vor



Wir laden Sie herzlich ein zur Berichterstattung anlässlich der



ADAC Hauptversammlung 2018, am Samstag, 5. Mai 2018 ab 10 Uhr im Congress Center Dresden Devrientstr. 10-12, 01067 Dresden



Als akkreditierter Pressevertreter haben Sie die Möglichkeit, die Versammlung im Sitzungssaal zu verfolgen. Die Hauptversammlung wird, die Zustimmung der Delegierten vorausgesetzt, auch live im Internet unter www.adac.de übertragen.



Bitte teilen Sie uns bis spätestens 30. April 2018 über unser Online-Anmeldeformular mit, ob Sie an der Veranstaltung teilnehmen werden: https://presse.adac.de/veranstaltungen/hv2018.html?convento Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme nur nach vorheriger Akkreditierung möglich ist.



