DataStax veröffentlicht neues Release der branchenführenden verteiltenDatenbank für Hybrid-Cloud-Umgebungen(press1) - Mit einem deutlich einfacheren Handling und einer doppelt sohohen Performance erfüllt DataStax Enterprise 6 die Erwartungen der Always-On-ÖkonomieMünchen, 17. April 2018 - DataStax [1], der führende Anbieter einerverteilten Always-On-Datenbank auf Basis von Apache Cassandra, meldetdie sofortige Verfügbarkeit von DataStax Enterprise 6 (DSE 6).DSE 6 vereint die volle Flexibilität einer Hybrid-Cloud-Implementierungmit allen Vorteilen einer verteilten Datenbanklösung in jeder beliebigenPublic-Cloud- oder On-Premise-Konfiguration. Als moderneDatenbankplattform bietet es sämtliche Pluspunkte von Apache Cassandraohne die damit verbundenen Komplexitäten und ermöglicht so eineunternehmensweite, bedarfsgesteuerte Implementierung mit hoherNutzerakzeptanz. Durch seine erstklassige Leistung bei Lese- undSchreibzugriffen erfüllt DSE 6 ein zentrales Kriterium für die Aufnahmevon großen Datenmengen. Gegenüber der Vorgängerversion erzielt es inderselben Infrastruktur eine doppelt so hohe Performance. Dies verdoppeltdie Performance im Vergleich zu Apache Cassandra und führt zu einemrundum zufriedenstellenden Nutzererlebnis, einer besseren Akzeptanz undder Fähigkeit, einen doppelt so hohen Datendurchsatz zu verarbeiten."Unsere Unternehmenskunden stehen unter enormem Druck, den Wert ihrerDaten auf ein neues Niveau zu heben, und diese Version macht dieEntwicklung und Bereitstellung transformativer Anwendungen schneller,einfacher und sicherer", kommentiert DataStax-CEO Billy Bosworth. "DieTatsache, dass wir diese Leistung in einer Architektur bereitstellen, diehybride Cloud-Initiativen beschleunigt, ist doppelt vorteilhaft."Erfolgreich agieren in der Always-On-ÖkonomieIn der modernen Online-Welt sind kundenorientierte, cloudbasierte undkontinuierlich verfügbare Echtzeit-Applikationen das Maß aller Dinge, denndie Kunden erwarten jederzeit einen exzellenten Service und eine nahtloseNutzererfahrung. DataStax Enterprise schafft die Voraussetzung für solcheApplikationen, indem es eine vollfunktionale Datenschicht bereitstellt,die eine Datenbank mit Graph-, Such- und Analysefunktionen beinhaltet. Fürden nötigen Schutz sorgt ein extrem robustes Sicherheitsmodell.Doppelt so hohe LeistungApplikationen im Always-On-Zeitalter fordern maximaleReaktionsschnelligkeit, unabhängig von der Anzahl der Nutzer odereventuellen Lastspitzen. DSE 6 Advanced Performance nutzt die quelloffeneApache Cassandra Software für einen signifikanten Tempogewinn. Aus derHalbierung der Latenzwert resultieren blitzschnelle Applikationen, währendDurchsatz und Nutzerkapazität glatt verdoppelt werden.Minimaler AdministrationsaufwandAlways-On-Applikationen müssen sich in der Praxis einfach handhabenlassen, damit gut bezahlte Experten in Ruhe innovativ sein können. Mit DSE6 können auch DBA- und DevOps-Anwender ohne besondere Fachkenntnisse denDatenbankbetrieb wie erfahrene Profis managen.Verglichen mit relationalen Datenbanken ist DSE 6 ein Muster anEinfachheit, da es keine komplexen und teuren Strategien oder zusätzlicheSysteme benötigt, um maximale Verfügbarkeit und modernste Analysenbereitzustellen.DSE NodeSync ermöglicht eine drastische Vereinfachung des operativenManagements durch die transparente Automatisierung von Cassandra-Reparaturvorgängen und den Wegfall manueller Eingriffe. Das bedeutetEinsparungen bei den Betriebskosten, kürzere Support-Zyklen und wenigerProbleme beim Anwendungsmanagement. Diese Vorteile erstrecken sich überganz DSE, einschließlich Datenbank, Suche und Analyse.Der neue Upgrade-Service von DSE bietet fehlerfreie Patch-Upgrades ohneAusfallzeiten. Für diejenigen, die kein operatives Management benötigen,bietet DataStax einen White-Glove-Service von DSE mit DataStax ManagedCloud [2] DataStax Managed Cloud für Amazon AWS oder Microsoft Azure."Wir waren beeindruckt von den Vorteilen der Version 6 gegenüber früherenVersionen und Apache Cassandra", sagt Nathan Gould, Technical Head ofSoftware Engineering bei Uniper. "Wir freuen uns darauf, die ganze Kraftund Einfachheit zu nutzen, die es zu bieten hat.""Informatica freut sich auf die Zusammenarbeit mit DataStax, umbestmögliche Leistung bei der Datenverwaltung, -integration und -aufnahmezu erzielen. Wir arbeiten mit DataStax zusammen, um einen nativenKonnektor für DSE 6 zu entwickeln, der eine unvergleichliche Leistungverspricht. Besuchen Sie uns für eine Vorschau auf der Informatica Worldim Mai", sagt Ronen Schwartz, Senior Vice President General Manager beiInformatica."Als langjähriger Kontributor von Apache Cassandra unterstützt und nutztDataStax weiterhin die Kernfähigkeiten von Cassandra, obwohl es in derVergangenheit eine gewisse kommerzielle Differenzierung zwischen denbeiden Unternehmen gab. Mit DataStax Enterprise 6 stellt das UnternehmenCassandra weiterhin in den Mittelpunkt, hat aber Verbesserungen zurSteigerung der Leistung und Benutzerfreundlichkeit hinzugefügt, die sichan Großunternehmen richten", sagt James Curtis, Senior Analyst, DataPlatforms Analytics, 451 Research.Kompromisslos open-sourceAls führender Kontributor zum Apache Cassandra Projekt bleibt DataStax derOpen-Source-Community auch mit dem neuen Relase eng verbunden. Die vonDataStax entwickelten und gepflegten quelloffenen Treiber, die dasHerzstück der für DSE optimierten kommerziellen Treiber bilden, stellensicher, dass DSE 6 in jeder Hinsicht Cassandra-CQL-konform ist.Mit den aktuellen Optimierungen und der beeindruckenden Fülle an Such-,Graph- und robusten Sicherheitsfunktionen behauptet DSE seineSpitzenposition als verteilte Always-On-Datenbank in der Cloud.DataStax Enterprise 6 steht auch als Docker-Container für Nicht-Produktionsumgebungen zur Verfügung.Um weitere Details zu erfahren, die Software und eBooks herunterzuladenund sich für kommende Webcasts anzumelden, klicken Sie hier.Über DataStaxDataStax unterstützt Right-Now Unternehmen mit der ständig verfügbaren,verteilten Cloud-Datenbank, die auf Apache Cassandra basiert und fürhybride Clouds entwickelt wurde. DataStax Enterprise ist die Grundlage fürEchtzeitanwendungen in großem Maßstab und ermöglicht Endkunden- sowieUnternehmensanwendungen, die reaktionsschnelles und sinnvolles Engagementbieten, egal wo er sich der Nutzer gerade aufhält.Unser Produkt bietet Unternehmen zudem volle Datenautonomie, so dass siedie Kontrolle und das strategische Eigentum an ihrem wertvollsten Asset ineiner hybriden Cloud-Welt behalten können. DataStax unterstützt mehr als400 der weltweit führenden Marken wie Capital One, Cisco, Comcast, eBay,McDonald's, Microsoft, Safeway, Sony, UBS und Walmart bei derTransformation ihrer Geschäfte durch Right-Now-Anwendungen, die sich aufUnternehmensoptimierung und Kundenzufriedenheit konzentrieren. Für weitereInformationen besuchen Sie DataStax.com und folgen Sie uns auf @DataStax.DataStax is a registered trademark of DataStax, Inc. and its subsidiariesin the United States andor other countries. Pressekontakt
eloquenza pr gmbh
Svenja Op gen Oorth/Tobias Jost/Susanne Leisten
Emil-Riedel-Straße 18
80538 München
Tel.: 089 2420380
mailto:datastax@eloquenza.de

