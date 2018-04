Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Waalre (pta025/17.04.2018/16:49) - Waalre, den 17. April 2018 - Die Navigator Equity Solution SE gibt den Abschluss der Refinanzierung des Wohnimmobilienportfolios in Dublin bekannt.



Das im Januar 2018 erworbene Wohnimmobilienportfolio in Dublin konnte erfolgreich durch ein Darlehen der Ulster Bank - eine Tochtergesellschaft der Royal Bank of Scotland - refinanziert werden. Der Kaufpreis der Immobilie betrug rund Eur 2,9 Mio. Die Navigator Equity Solutions SE bindet rund Eur 1,2 Mio. Eigenkapital im Rahmen des Investments. Das aufgenommene Darlehen über Eur 1,7 Mio. wurde zu attraktiven Konditionen über eine Laufzeit von 5 Jahren abgeschlossen. Der Navigator Equity Solutions SE fließen somit freie liquide Mittel für zukünftige Investments zu.



Die aktuellen Mieteinnahmen übersteigen den Kapitaldienst (Zinsen + Tilgung) signifikant. Mit der langfristig abgeschlossenen Finanzierung der Immobilie ist die Planungssicherheit deutlich erhöht. Im Rahmen einer "Buy-to-let" Strategie erzielt die Navigator Equity Solutions SE einen attraktiver Cash-Flow. Daneben besteht für das Investment erhebliches Wertsteigerungspotential. Führende Research-Häuser prognostizieren für den Wohnimmobilienmarkt in Dublin eine Preissteigerung von rund 7% im Jahr 2018. Für den Stadtteil Dublin 4, in welchem unser Immobilienportfolio liegt, werden sogar Preissteigerungen von bis zu 15% erwartet.



Durch das wiedergewonnene Vertrauen der Finanzmärkte, den boomenden Tech-Sektor in Irland als auch durch die aktuelle Brexit-Fantasie profitiert der Immobilienmarkt in Dublin nachhaltig. Dublin rangiert derzeit insbesondere im Gewerbeimmobilienmarkt unter den Top 3 der europäischen Städte. Dies wird sich erwartungsgemäß in den nächsten Jahren auch in einer steigenden Nachfrage nach Wohnimmobilien und damit auch in der Preisentwicklung auf dem Wohnimmobilienmarkt niederschlagen.



Innerhalb der nächsten 36 Monaten erwartet die Navigator Equity Solutions SE eine deutlich positive Eigenkapitalrendite auf das Investment.



Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte unser Investor Relations Team direkt:



Navigator Equity Solutions SE Investor Relations



t.: +49 89-244118-300 f.: +49 89-244118-310 info@navigator-equity.com



(Ende)



Aussender: Navigator Equity Solutions SE Adresse: Laan van Diepenvoorde 3, 5582 LA Waalre Land: Niederlande Ansprechpartner: Robert Kaess Tel.: +49 89 244118-300 E-Mail: robert.kaess@navigator-equity.com Website: www.navigator-equity.com



ISIN(s): NL0009538008 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1523976540917



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 17, 2018 10:49 ET (14:49 GMT)