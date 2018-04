Zürich (awp) - Der Technologiekonzern ABB hat in den USA einen Auftrag für seine Elektrofahrzeuge-Ladestationen an Land gezogen. Electrify America habe sich für die ABB-Ladegeräte entschieden, die selbst die grössten Fahrzeugbatterien in weniger als 15 Minuten aufladen könnten, teilt ABB am Dienstag mit. Finanzielle Angaben ...

