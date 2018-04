Berlin (ots) - Sa 21.04.2018 | 22:50 | rbb Fernsehen



Das rbb Fernsehen überträgt am Samstag, den 21. April ab 22.50 Uhr live aus der Estrel-Convention-Hall Berlin die beiden Schwergewichtstitelkämpfe mit Europameister Agit Kabayel und WBO-Inter-Conti-Champion Tom Schwarz.



Für den Bochumer Schwergewichtler Agit Kabayel aus dem SES-Boxstall von Ulf Steinforth geht es am Samstagabend in Berlin um die Verteidigung seines EM-Titels. Sein Gegner ist der 24-jährige serbische Herausforderer Miljan Rovcanin, der von seinen 19 Kämpfen bisher nur einen verlor.



Kabayel, der bis jetzt ungeschlagene 25-jährige "Ruhrpott-Junge", konnte im November mit seinem letzten Punktsieg gegen den ehemaligen WM-Fighter und "Bad Boy" Derek Chisora aus England überzeugen.



Im zweiten Hauptkampf des Abends boxen Tom Schwarz und Senad Gashi um den WBO-Interconti-Gürtel. Der 23-jährige Magdeburger und zweifache Junioren-Weltmeister Tom Schwarz möchte im Fight gegen "KO-König" Senad Gashi aus Zweibrücken seinen WBO-Interconti-Gürtel mit einem weiteren Sieg verteidigen.



René Kindermann moderiert die Sendung. Die Reporter Eik Galley und Torsten Püschel kommentieren die Kämpfe.



radioBerlin 88,8 vom rbb berichtet ausführlich über die Titelkämpfe in seinem Programm.



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Anke Fallböhmer Tel 030 / 97 99 3 - 12 104 anke.fallboehmer@rbb-online.de