Bonn (ots) - Seit rund einem Monat ist Markus Söder, CSU, neuer Ministerpräsident von Bayern. Am Mittwoch wird er seine erste Regierungserklärung abgeben. phoenix überträgt seine Rede und die anschließende Aussprache live.



Markus Söder hatte das Amt von Horst Seehofer übernommen. Im Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. An der Regierungserklärung Söders hatten die Grünen schon vorab Kritik geübt.



