ZÜRICH (Dow Jones)--Europaweiter Optimismus hat der Schweizer Börse am Dienstag Auftrieb verliehen. Der SMI gewann 1,1 Prozent auf 8.820 Punkte. Sämtliche 20 SMI-Werte schlossen mit Aufschlägen. Umgesetzt wurden 41,05 (Montag: 39,06) Millionen Aktien.

Für positive Stimmung sorgten günstige Konjunkturdaten aus China und der anhaltende Optimismus an den US-Börsen, wo die Anleger auch am Dienstag gute Quartalsergebnisse der Unternehmen mit kräftigen Kursgewinnen quittieren. In das Bild passten bestätigte hohe Wachstumserwartungen des IWF für die Weltwirtschaft von je 3,9 Prozent 2018 und 2019.

Für etwas Rückenwind sorgte auch der Schweizer Franken, der so billig ist, wie zuletzt Anfang 2015, als die Schweizer Notenbank ihre Intervention gegen einen zu starken Franken aufgegeben hatte. Damals knickte der Euro-Kurs von 1,20 auf etwas unter 1,00 Franken ein. Inzwischen kostet der Euro wieder 1,1924. Ein billigerer Franken verbessert die Exportchancen Schweizer Unternehmen.

Die Spanne der Kursgewinne reichte von knapp 0,1 Prozent bei Roche bis 2,0 bzw. 1,9 Prozent bei Richemont und Adecco. ABB legten um 1,7 Prozent zu, gestützt von einer Hochstufung auf "Neutral" durch die UBS. Aus Sicht der UBS verringern sich bei ABB die Risiken weiterer Senkungen der Margenprognosen. Die Analysten rechnen mit einer besseren Wachstumsentwicklung, die durch Infrastrukturinvestitionen in Entwicklungsländern und Ersatzinvestitionen in OECD Ländern bestimmt werde. Nach einer mehr als 10 Prozent schlechteren Entwicklung als der Sektor und des Marktes sehen die Analysten das Risiko-Chance-Profil auf dem aktuellen Kursniveau als ausgewogen an.

Sika schlossen 1,2 Prozent fester. Der Bau-Chemiekonzern hat Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht, die laut Händlern sehr gut ausgefallen sind. Ein Mix aus Akquisitionen, positiven Währungseffekten und hauseigenem Wachstum hätten für ein Umsatzplus von 11,9 Prozent gesorgt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2018 11:48 ET (15:48 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.