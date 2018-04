Tagesausblick für 18.4.: DAX zieht kräftig an. Medigene, Netflix und Twitter im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Starke Wirtschaftszahlen aus China ließen die Notierungen in Europa gleich zu Beginn der heutigen Sitzungen nach oben schnellen. Zudem sank einem Bericht auf Thomson Reuters zufolge die Angst vor einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Das spiegelte sich auch am deutlichen Rückgang des VDAX new auf rund 14,8 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit Anfang Februar wider. Gute Ergebnisse von Netflix und Goldman Sachs stimulierten die Aktienmärkte zusätzlich.

Morgen richten sich die Blicke auf zahlreiche US-Unternehmen sowie Axel Springer und Danone

Unternehmen im Fokus

Bayer profitierte heute erneut von einer baldigen Entscheidung zur Monsanto-Übernahme und einer Beteiligung durch Temasek. Singapurs Staatsfonds hat seinen Anteil an Bayer von 0,4 auf 4 Prozent aufgestockt. Medigene gab positive Wirkstoffdaten im Kampf gegen Prostatakrebs bekannt. Die Aktie legte daraufhin über 10 Prozent zu. Ein positiver Analystenkommentar trieb die Aktie von Twitter in den ersten Handelsstunden rund zehn Prozent nach oben.

Morgen werden unter anderem Alcoa, Amrican Express, ASML, Danone und Morgan Stanley Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vorlegen. Axel Springer und RTL Group laden zur Hauptversammlung. Zudem wird der europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Neuzulassungen im März veröffentlichen.

Wichtige Termine

Europa - Veröffentlichung der Inflationsdaten der Euro-Zone für März

USA - US-Notenbank Fed veröffentlicht Beige Book

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.590/13.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.150/12.280/12.460 Punkte

Der DAX legte heute weiter zu und kratzt nun an der Widerstandsmarke von 12.590 Punkten (Hoch vom Februar). Gelingt der Ausbruch über die Marke besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 13.000 Punkte. Rücksetzer bis 12.460 Punkte könnte Swing-Tradern Chancen bieten. Dunkle Wolken ziehen frühestens unterhalb von 12.400 Punkten auf.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 31.01.2018 - 17.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 18.04.2012 - 17.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf den DAX Index für Spekulationen, dass der Index in der vorgegebenen Range bleibt.



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Knock-Out-Barriere in Punkten

obere Knock-Out-Barriere in Punkten finaler Bewertungstag DAX HX0QH3 4,11 11.200 12.800 17.05.2018 DAX HX0EB7 8,30 11.700 13.200 17.05.2018 DAX HX07YL 8,90 11.600 13.300 17.05.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.04.2017; 17:39 Uhr



Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei jeweils EUR 10. Wird eine der Barrieren tangiert verfällt das Papier jedoch wertlos.

