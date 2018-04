Gurit berichtet insgesamt einstelliges Wachstum im Q1-2018

Nettoumsatz für Q1-2018 steigt um 5,4% auf CHF 92.1 Millionen

Gurit Generalversammlung nimmt alle vorgeschlagenen Traktanden an

Zürich, 17. April 2018-Gurit (SIX Swiss Exchange: GUR) berichtet heute nichtgeprüfte Ergebnisse für das erste Quartal 2018. Der Nettoumsatz für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres stieg um 5,4% (währungsbereinigt: +1,3%) gegenüber dem Vorjahr.

Gurit Composite Materials erzielte einen Nettoumsatz in Höhe von CHF 62,9 Millionen für das erste Quartal 2018. Dies entspricht einem Rückgang von 6,8% (währungsbereinigt: -10,6%) im Vergleich zu einem Nettoumsatz in Höhe von CHF 67,4 Millionen für die ersten drei Monate 2017. Der Rückgang ist auf das weiterhin niedrige Materialnachfrageniveau in der Windenergieindustrie in Indien und China zurückzuführen. Die Umsätze in den anderen Materialmärkten, darin hauptsächlich Marine und Industrie, stiegen um 6% (währungsbereinigt: +2.5%) im Vergleich zu Q1-2017 und beliefen sich auf CHF 33,2 Millionen für die ersten drei Monate 2018.

Die Umsätze im Geschäftsbereich Gurit Composite Components sanken leicht, bedingt durch vorübergehend niedrigere Bauraten in einem laufenden Projekt und dem zeitlichen Abstand bis zum Start der Volumenproduktion von neuen Projekten. Der Nettoumsatz belief sich auf CHF 4,5 Millionen für das erste Quartal 2018 im Vergleich zu einem Nettoumsatz in Höhe von CHF 4,8 Millionen für das erste Quartal 2017.

Gurit Toolingverzeichnete erneut ein starkes Quartal. Der Nettoumsatz stieg um 62,9% (währungsbereinigt: +59,4%) auf CHF 24,7 Millionen in Q1-2018 im Vergleich zu einem Nettoumsatz in Höhe von CHF 15,2 Millionen im ersten Quartal 2017. Das starke Ergebnis resultiert aus der anhaltend hohen Nachfrage nach neuen und längeren Windblatt-Formen für die Herstellung von immer effizienteren Windturbinen.

Nettoumsatz

in MCHF Q1-2018 Q1-2017 Varianz in CHF Varianz zu konstanten Kursen Material, Windenergie 29,7 36,1 -17,8% -21,7% Material, Übrige Märkte 33,2 31,3 6,0% 2,5% Composite Materials 62,9 67,4 -6,8% -10,6% Composite Components 4,5 4,8 -5,6% -11,9% Tooling 24,7 15,2 62,9% 59,4% Total Nettoumsatz Gruppe 92,1 87,4 5,4% 1,3%

Generalversammlung

Die Generalversammlung hat heute in Pfäffikon, SZ, alle Anträge des Verwaltungsrates angenommen. Gurit wird entsprechend einen Gesamtbetrag in Höhe von CHF 20,00 je kotierter Inhaberaktie ausschütten.

Gurit Inhaberaktien werden ab Donnerstag, dem 19. April 2018 ohne Anrecht auf Dividende gehandelt (Ex-Datum). Am Freitag, dem 20. April 2018 (Record Date) werden die ausschüttungsberechtigten Positionen ermittelt. Die Auszahlung an die Aktionäre erfolgt dann ab Montag, dem 23. April 2018 (Zahlungsdatum).

Gurit Halbjahresbericht 2018

Gurit wird den Halbjahresbericht 2018 am 17. August 2018 veröffentlichen. Die Geschäftsführung wird die Ergebnisse zudem gleichentags in einer gemeinsamen Medien- und Analystenkonferenz besprechen. Die Konferenz findet am 17. August 2018 um 09:00 Uhr MEZ im Zürich Marriott Hotel, Neumühlequai 42, CH-8006 Zürich statt. Wie immer werden die Präsentationen auf Englisch gehalten und als Webcast auf (http://www.gurit.com/Investors/Webcasts: http://www.gurit.com/Investors/Webcasts) übertragen, wo später auch eine archivierte Version zum Download angeboten wird.

Aktuelle Informationen zum Gurit Finanzkalender finden sich unter (http://www.gurit.com/Investors/Events: http://www.gurit.com/Investors/Events)

Über Gurit:

Die Unternehmen der Gurit Holding AG, Wattwil/Schweiz (SIX Swiss Exchange: GUR), sind auf die Entwicklung und Herstellung von Hochleistungsverbundwerkstoffen, zugehörigen Technologien und die Herstellung von Werkzeugen und fertigen Bauteilen spezialisiert. Das umfassende Materialsortiment beinhaltet faserverstärkte Kunststoffe (Prepregs) sowie Strukturkernmaterialien, Gel Coats, Klebstoffe, Harze und Verbrauchsmaterialien. Gurit beliefert weltweit Wachstumsmärkte mit Composite-Materialien einerseits und Bauformen, Engineering-Leistungen und fertigen Bauteilen anderseits. Die weltweit tätige Unternehmensgruppe verfügt über Produktionsstätten und Niederlassungen in der Schweiz, Deutschland, Ungarn, Italien, Spanien, den Niederlanden, Grossbritannien, Polen, Kanada, den USA, Ecuador, Neuseeland, Indien und China. Weitere Informationen finden Sie unter www.gurit.com.

Gurit Group Communications

Tanja Moehler

T +41 44 316 15 55

tanja.moehler@gurit.com

(www.gurit.com: http://www.gurit.com/)

Alle in dieser Mitteilung verwendeten oder erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.

Forward-looking statements:

To the extent that this announcement contains forward-looking statements, such statements are based on assumptions, planning and forecasts at the time of publication of this announcement. Forward-looking statements always involve uncertainties. Business and economic risks and developments, the conduct of competitors, political decisions and other factors may cause the actual results to be materially different from the assumptions, planning and forecasts at the time of publication of this announcement. Therefore, Gurit Holding AG does not assume any responsibility relating to forward-looking statements contained in this announcement.