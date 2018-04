Zürich (ots) - Nadja Ceregato verabschiedete sich Ende März von

ihrem Posten als Chefjuristin bei der Raiffeisen. Ceregato ist

verheiratet mit Ex-Raiffeisenchef Pierin Vincenz, der seit mehr als

einem Monat in Untersuchungshaft sitzt. Für die Bank ist die Affäre

noch nicht ausgestanden, doch ein neuer Chefjurist wurde gefunden,

wie Raiffeisen gegenüber Handelszeitung bestätigte. Den Posten

übernimmt Roland Luchsinger, der von der Zürcher Kantonalbank nach

St.Gallen wechselt. Er übernimmt zum 1. Juli den Posten des

Chefjuristen. Sein Bereich Legal & Compliance ist Teil des

Departements Risiko & Compliance, das von Beat Hodel geführt wird.

Luchsinger ist der ZKB zuvor über lange Jahre treu geblieben. Er übte

seit 2004 verschiedene Aufgaben und Kaderfunktionen im

Compliance-Bereich bei der Kantonalbank aus. Jeweils eine Stippvisite

machte 2007 bis 2010 als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Homburger

und Rechtsberater bei Aduno, um dann zur ZKB zurückzukehren. Seine

letzte Beförderung dort zum «Head of Financial Crime Compliance» ist

weniger als ein Jahr her.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90