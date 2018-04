Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man den Markt schlagen kann. Stratege Ulf Sommer beschäftigt sich mit der Aktie von Fresenius.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Firmen, die ihre Dividende mindestens 25 Jahre in Folge anheben, bezeichnet die Wall Street als Dividenden-Aristokraten. In Deutschland weist mit Fresenius nur ein Unternehmen diese Historie auf. Darauf verweisen die Anlegerschützer des DSW. Jährlich stieg die Dividende im Schnitt um 18,7 Prozent. In einer anderen Hitliste liegt Fresenius aber weit hinten: Gemessen am Aktienkurs zahlt Fresenius stets eine mickrige Dividendenrendite von weniger als zwei Prozent. Der (erfreuliche) Grund: Der Kurs stieg in 25 Jahren um 6?000 Prozent. Das mindert die daraus errechnete Rendite.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Wenn es der Mensch oft noch nicht einmal schafft, das Wetter von morgen verlässlich vorauszusagen, wie soll er dann in der Lage sein, kurzfristige Börsenprognosen aufzustellen? Die ...

