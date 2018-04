Mannheimer Morgen zur Allianz von Industrie und Lobbykritikern Überschrift: Transparenz ist überfällig Den Vertrauensverlust von Wirtschaft und Politik haben sich beide Beteiligten selbst zuzuschreiben. Allzu oft entsteht der Eindruck von Kungelei, wenn es um die Interessen der Unternehmen geht. Manchmal stammen Argumente der Regierung wortwörtlich aus PR-Unterlagen von Wirtschaftsverbänden. Von Bankenrettungen auf Kosten der Steuerzahler oder dem großzügigen Umgang mit der Autoindustrie beim Dieselskandal ganz zu schweigen. So wird Glaubwürdigkeit verspielt, entsteht der Eindruck einer Lobbyrepublik Deutschland. Deshalb sind strenge Transparenzregeln für die Interessenvertreter, die in Berlin mitmischen, überfällig. Die große Koalition sollte sich die Eckpunkte zu eigen machen. Dass sich ein großer Wirtschaftsverband auf die Seite der Aufklärer stellt, ist allerdings erstaunlich. Anscheinend ist der Druck auf die Branche mittlerweile so groß geworden, dass neue Wege gesucht werden. Einen Hintergedanken verfolgt die Branche sicherlich auch: Die Transparenzregeln sollen für alle Lobbygruppen gelten - auch für die Kritiker der Chemieindustrie, zum Beispiel Umweltverbände, die gegen Gentechnik zu Felde ziehen. Es geht nicht darum, äußere Einflüsse auf die Politik zu untersagen. Doch der Bürger muss sie erkennen können - nur so lässt sich verlorenes Vertrauen wieder gewinnen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2018 12:45 ET (16:45 GMT)