die Vale SA Aktie konnte sich in der vergangenen Woche leicht erholen, nachdem der Eisenerzpreis sich in den letzten drei Wochen ebenfalls von seiner starken Abwärtsbewegung, die zu Beginn des Monats März begann, leicht erholte. Die entscheidende Frage ist daher, ob die Erholung im Eisenerzpreis sich weiterhin fortsetzen kann. Da Vale in 2017 fast 60 % der gesamten Umsätze in Asien erzielte, spielen sicherlich die Importe nach China bei der Beantwortung der Frage eine übergeordnete ... (David Iusow)

