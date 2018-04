Liebe Leser,

vom Star zum Risiko in nur wenigen Wochen: Das war zuletzt das Schicksal der RIB-Software-Aktie. Konnte der Anbieter von Software für die Baubranche im vergangenen Jahr und auch noch zum Jahresbeginn die Börsianer mit starken Wachstumszahlen begeistern, war danach die entsprechende Euphorie auf einen Schlag vorbei. Denn: Ausgerechnet der große Hoffnungsträger für die Zukunft dürfte dafür sorgen, dass die Ergebnisse in den nächsten ein bis zwei Jahren nicht so stark ausfallen ... (Carsten Müller)

