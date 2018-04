Baltimore - In den vergangenen Jahren hat Ghana ohne Zweifel eine schwierige Phase erlebt, in der sich die Wirtschaft mit einer Währungskrise, einer zweistelligen Inflation, hohen Zinssätzen und steigenden Staatsschulden konfrontiert sah, so die Experten von T. Rowe Price.Das Wirtschaftswachstum habe sich jedoch wieder erholt und die Wirtschaft erlebe eine Phase des Umbruchs. Oliver Bell, Portfoliomanager des Frontier Markets Equity Fund (ISIN LU1079763535/ WKN A1166X) von T. Rowe Price, habe während seines Besuchs in Ghana neues Vertrauen in das Potenzial des Landes gewonnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...