Wieder ist ein Deutscher ins Visier der türkischen Justiz geraten. Adil Demirci befand sich zum Urlaub im Land, als er in Gewahrsam genommen wurde.

Gegen einen weiteren deutschen Staatsbürger ist nach Angaben einer Anwältin in der Türkei Haftbefehl erlassen worden. Adil Demirci sei am Dienstag in Istanbul unter anderem wegen Terrorpropaganda in Untersuchungshaft genommen worden, sagte die Anwältin Gülhan Kaya der Deutschen Presse-Agentur und ...

