KEOS GbR: Air Berlin PLC - Handelbarkeit der Air Berlin PLC EUR 225 Mio. 8,25% Anleihe (ISIN: DE000AB100B4 / WKN: AB100B) auch über Endfälligkeit hinaus sichergestellt DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz KEOS GbR: Air Berlin PLC - Handelbarkeit der Air Berlin PLC EUR 225 Mio. 8,25% Anleihe (ISIN: DE000AB100B4 / WKN: AB100B) auch über Endfälligkeit hinaus sichergestellt 17.04.2018 / 22:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. München, 17. April 2018 - Für die von der Air Berlin PLC emittierte EUR 225 Mio., 2011/2018, 8,250% Anleihe (die "Anleihe", ISIN: DE000AB100B4 / WKN: AB100B) tritt am 19. April 2018 die Endfälligkeit ein. In der eingetretenen Insolvenz der Air Berlin PLC werden sämtliche Forderungen gegen die Gesellschaft als fällig behandelt. Insofern kommt dem vertraglichen Fälligkeitszeitpunkt der Anleihe, dem 19. April 2018, keine weitere Bedeutung mehr zu. Es bedeutet insbesondere nicht, dass die Anleihe zurückgezahlt wird. Der gemeinsame Vertreter, die KEOS GbR ("KEOS"), hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass der Handel der Anleihe auch über ihre Endfälligkeit am 19. April 2018 hinaus im Freiverkehr gewährleistet wird. KEOS wird seine Anleihegläubiger über die weiteren Entwicklungen informieren und steht für Rückfragen, insbesondere unter airberlin@onesquareadvisors.com, zur Verfügung. Noch nicht registrierte Anleihegläubiger der Anleihe werden gebeten, sich unter dieser Adresse oder auf unserer Homepage www.onesquareadvisors.com unter "Anleihe" / "Air Berlin" zu registrieren. Kontakt: KEOS GbR c/o One Square Advisory Services GmbH Theatinerstr. 36 80333 München fax +49 89 15 98 98 22 email airberlin@onesquareadvisors.com web www.onesquareadvisors.com 17.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 675581 17.04.2018

AXC0344 2018-04-17/22:27