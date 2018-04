Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin (pta029/17.04.2018/23:50) - Berlin, den 17. April 2018 - Die Auden AG hat den Jahresabschluss 2016 veröffentlicht.



Nach nicht testierten Zahlen erzielte die Auden AG im Jahr 2016 einen Jahresfehlbetrag von 16,1 Mio. Euro. Dieser Verlust ist im Wesentlichen durch Abschreibungen geprägt. Zum einen wurde der Wertansatz bei einzelnen Beteiligungen angepasst, bzw. eine Beteiligung vollständig abgeschrieben.



Zum anderen erfolgte eine Berichtigung auf die Forderung im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung aus 2016. Die im Bericht ausgewiesenen sonstigen Erträge resultieren unter anderem aus einem Forderungsverzicht mit Besserungsabrede. Das Eigenkapital stieg zum Bilanzstichtag (Ende 2016) von TEUR -1.092,85 im Vorjahr auf TEUR 3.371,30.



Für das Jahr 2017 erwartet der Vorstand aus heutiger Sicht erneut einen Verlust. Das Jahr 2017 war in der Zeit von Januar bis September von einer sehr hohen Kostenbasis geprägt, die ohne bilanzielle Effekte im Zusammenhang mit Wertansätzen der Beteiligungen zu einem deutlichen operativen Verlust führt.



In den vergangenen Monaten hat das Unternehmen mit mehreren Investoren bezüglich einer Kapitalerhöhung Gespräche geführt. Der Vorstand hatte im Dezember 2017 eine solche Kapitalerhöhung, vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses von Vorstand und Aufsichtsrat, geplant. Diese konnte bis heute nicht durchgeführt werden. Ein größerer Investor hat der Auden AG für jene Kapitalerhöhung mitgeteilt, dass er diese nicht mehr verfolgen wird.



(Ende)



Aussender: Auden AG Adresse: Kurfürstendamm 11, 10719 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Reyke Schult Tel.: +49 30 98322205 E-Mail: ir@auden.com Website: www.auden.com



ISIN(s): DE000A161440 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1524001800924



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 17, 2018 17:50 ET (21:50 GMT)