"Darmstädter Echo" zu Edeka-Nestlé-Streit:

"Es war ein geschickter Schachzug von Edeka-Chef Markus Mosa, sich im Vorfeld der Verhandlungen mit großen europäischen Lebensmittelketten wie Intermarché in Frankreich, Coop in der Schweiz oder Eroski in Spanien zu verbünden. Wenn man die beiden Giganten hört, sind solche Preiskämpfe schon fast Alltag in der Branche, in der um jedes Zehntel eines Cents erbittert gestritten wird. Allerdings sollte man nicht vergessen, wer die "Erfolge" angeblich besserer Einkaufskonditionen letztlich fast immer zu spüren bekommt: Erzeuger, Mitarbeiter und die Umwelt. Ein sehr hoher Preis."/zz/DP/he

AXC0008 2018-04-18/05:35