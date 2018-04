Damit sollen Interessenten und Akteure aus allen Bereichen der Branche zusammengeführt werden. Zugleich bildet die Refcold India den Rahmen für global agierende Investoren, die hier den Dialog mit der Kälte- und Kühlkettenindustrie Indiens aufnehmen können. Die Indian Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ISHRAE) und Nürnberg Messe India präsentieren gemeinsam die Erstveranstaltung. In Indien entwickelt sich die Kälte- und Kühlkettenindustrie wesentlich schneller als im Vergleich zum Weltmarkt. Das hängt unter anderem mit der sich gut entwickelnden wirtschaftlichen Situation zusammen. Die Refcold India fokussiert sich darauf, dieser Entwicklung Rechnung zu tragen und gezielt diesen Industriezweig in Indien zu fördern. Geschäftstätigkeit, Innovationen und Nachhaltigkeit können mit Hilfe der Plattform Refcold India punktgenau weiterentwickelt werden. Den Veranstaltungsort, das Mahatma Mandir Convention Cum Exhibition Centre in Gandhinagar, Gujarat, wählten die Veranstalter aufgrund seiner Größe sowie der ausgezeichneten technischen Ausstattung und seines einzigartigen Charakters gezielt aus. Zudem ist das Gelände ein sehr gutes Beispiel für die ausgezeichnete wirtschaftliche Entwicklung des Bundesstaats Gujarat. Kühlkettenmanagement bekommt Schlüsselfunktion ...

