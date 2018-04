=== *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 1Q, Veldhoven 07:00 CH/Zur Rose Group AG, Trading Update 1Q, Frauenfeld *** 07:30 FR/Danone SA, Umsatz 1Q, Paris *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Februar *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen März 09:15 DE/Bundesumweltministerin Schulze, Rede beim Berlin Energy Transition Dialogue 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 DE/Axel Springer SE, HV, Berlin *** 10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Frühjahrs-PK, Düsseldorf *** 10:30 GB/Verbraucherpreise März PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,7% gg Vj *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Verbraucherpreise März Eurozone PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+1,4% gg Vj Vorabschätzung: +1,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,1% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,4% gg Vm/+1,0% gg Vj Vorabschätzung: +1,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,0% gg Vj 11:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), PK zur Aktienmarktprognose, Frankfurt 11:00 DE/Verwaltungsgericht Berlin, Mündliche Verhandlung über die Klage mehrerer Umwelt- und Verkehrsverbände gegen die Gigaliner-Zulassung auf Deutschlands Straßen 11:00 DE/Bundesbildungsministerin Karliczek, Berufsbildungsbericht 2018, Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 12:55 US/Morgan Stanley, Ergebnis 1Q, New York 13:00 DE/Bundestag, Regierungsbefragung, Berlin 13:00 DE/Bundesarbeitsminister Heil und BDA-Präsident Kramer, PK nach Treffen, Berlin 13:30 DE/Bundesjustizministerin Barley, Rede bei der Verbraucherzentrale Bundesverband, Berlin *** 13:45 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q, Abbott Park *** 14:30 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, PK zum Global Financial Stability Report (GFSR), Washington 14:30 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei der Community Bankers Conference, New York 15:00 LU/RTL Group SA, HV, Luxemburg 16:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Haseloff nach Konferenz der ostdeutschen Ministerpräsidenten, Bad Schmiedeberg *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 20:00 US/Fed, Beige Book 21:00 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (2018 stimmberechtigt im FOMC) beim Lehman College, New York *** 22:05 US/American Express Co, Ergebnis 1Q, New York *** 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 1Q, Pittsburgh 22:15 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Quarles (2018 stimmberechtigt im FOMC) beim Bretton Woods Committee Meeting, Washington - DE/Serviceware SE, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

