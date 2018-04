Deutlicher Umsatzsprung: Zur Rose-Gruppe wächst 30 Prozent im ersten Quartal 2018 EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung Deutlicher Umsatzsprung: Zur Rose-Gruppe wächst 30 Prozent im ersten Quartal 2018 18.04.2018 / 06:45 Medienmitteilung Deutlicher Umsatzsprung: Zur Rose-Gruppe wächst 30 Prozent im ersten Quartal 2018 - Übernahmen und organisches Wachstum führen zu Umsatzschub von 91.5 Prozent im deutschen OTC-Bereich - Rx-Geschäft in Deutschland wächst weiterhin zweistellig - Markenkampagne erhöht den Bekanntheitsgrad der Apotheke DocMorris deutlich - Zur Rose Schweiz beschleunigt Wachstum auf 9.3 Prozent Die Zur Rose-Gruppe setzte das starke Umsatzwachstum des Vorjahrs beschleunigt fort. Im ersten Quartal 2018 stieg der Gruppenumsatz im Vergleich zur Vorjahresperiode um 29.9 Prozent (23.8 Prozent in Lokalwährung) auf CHF 297.6 Mio. Das organische Wachstum in Lokalwährung lag bei 11.0 Prozent. Sowohl der Markt Schweiz als auch das Segment Deutschland trugen zu dem Wachstumsschub bei. Der Umsatz in Deutschland wuchs um 51.4 Prozent (39.0 Prozent in Lokalwährung) auf CHF 169.9 Mio. bzw. EUR 145.8 Mio. Der Auslandsanteil erreichte mit 57 Prozent einen neuen Höchststand. Als wesentlicher Treiber erwies sich erneut das Geschäft mit rezeptfreien Arzneimitteln (OTC) mit einem Umsatzplus von 91.5 Prozent (75.9 Prozent in Lokalwährung). Ursächlich für diese Entwicklung waren ein starkes organisches Wachstum, die massive Neukundengewinnung sowie die Erstkonsolidierung von Eurapon und Vitalsana. Ebenfalls positiv entwickelte sich das Geschäft mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln (Rx), in dem ein Zuwachs von 20.6 Prozent (10.7 Prozent in Lokalwährung) erzielt wurde. Besonders erfreulich ist die in Deutschland auf 66 Prozent gesteigerte Markenbekanntheit von DocMorris. Das von der GfK repräsentativ ermittelte Allzeithoch zeigt, dass die deutschlandweite Markenkampagne erfolgreich ist. Damit verfügt die Gruppe über die mit weitem Abstand stärkste Marke im Medikamenten-Versandhandel. Auch in der Schweiz setzte sich die positive Entwicklung des Geschäftsjahrs 2017 fort. Zur Rose steigerte ihren Umsatz im ersten Quartal 2018 trotz regulatorisch bedingter Preissenkungen deutlich um 9.3 Prozent auf CHF 127.7 Mio. Im Ärztegeschäft gelang es dank einer insgesamt guten Neukundenentwicklung, den Umsatz um 6.7 Prozent zu erhöhen, während das Retailgeschäft mit einem Umsatzplus von 12.1 Prozent weiterhin vom Specialty-Care-Bereich und dem erfolgreichen Start der Omni-Channel-Strategie mit den ersten stationären Apotheken profitierte. Umsatzzahlen (ungeprüft) Januar bis März, in 1000 CHF 01.01.-31.03.20- 01.01.-31.03.20- Verände- 18 17 rung Zur Rose-Gruppe 297'633 229'120 29.9% in Lokalwährung 23.8% Segment Schweiz 127'749 116'883 9.3% B2B 94'484 88'569 6.7% B2C 31'746 28'314 12.1% BlueCare (1) 1'519 n.a. n.a. Segment Deutschland 169'884 112'237 51.4% Rx 76'650 63'553 20.6% OTC 93'234 48'684 91.5% Segment Deutschland, in 1000 145'822 104'910 39.0% EUR Rx 65'794 59'419 10.7% OTC 80'028 45'491 75.9% 1) konsolidiert per 1. Mai 2017 Kontakt für Analysten und Investoren Marcel Ziwica, Chief Financial Officer E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 00 64 Kontakt für Medien Lisa Lüthi, Leiterin Unternehmenskommunikation E-Mail: lisa.luethi@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14 Agenda 24. Mai 2018 Generalversammlung 15. August 2018 Halbjahresergebnis (Analysten- und Medienkonferenz) 24. Oktober 2018 Q3 Trading Update Zur Rose-Gruppe Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist mit ihren Marken Zur Rose und DocMorris Europas grösste Versandapotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell trägt sie zu einer sicheren und qualitativ hochwertigen pharmazeutischen Versorgung bei. Sie zeichnet sich zudem aus durch die Entwicklung von innovativen Dienstleistungen im Bereich Arzneimittelmanagement, um die Wirksamkeit des Medikationsprozesses zu erhöhen. Dieses Schaffen von Mehrwerten, die ausgeprägte Patientenorientierung sowie der Anspruch einer kostengünstigen Medikamentenversorgung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie. Der operative Sitz der Zur Rose-Gruppe befindet sich in Frauenfeld, von wo aus auch der Schweizer Markt bedient wird. Die Kunden in Deutschland und Österreich werden hauptsächlich von Heerlen (NL) aus beliefert. Im Weiteren hält die Gruppe eine Mehrheitsbeteiligung an BlueCare in Winterthur, dem marktführenden Anbieter von vernetzenden Systemen im Schweizer Gesundheitswesen. Die Zur Rose-Gruppe beschäftigt an den verschiedenen Standorten über 1000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 983 Millionen Franken.

