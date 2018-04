Curetis: Präsentation neuer Produkte und Studiendaten auf der ECCMID 2018

Vorstellung der neuen Unyvero UTI Anwendungskartusche

Update zu A30 RQ Analyzer

Vorstellung der NGS-Lösung von MGI/Curetis für die molekulare Mikrobiologie

Amsterdam, Niederlande; San Diego, USA; und Holzgerlingen, Deutschland; 18. April 2018, 07:00 am Uhr MESZ -- Curetis N.V. (das "Unternehmen" und, zusammen mit Curetis GmbH, "Curetis"), ein Entwickler von neuartigen molekulardiagnostischen Lösungen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen und seine Tochterfirma Ares Genetics GmbH neue Produkte, Daten und Dienstleistungen auf dem diesjährigen European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) vorstellen werden, der vom 21.-24. April 2018 in Madrid, Spanien, stattfindet. Curetis und Ares Genetics sind während der gesamten Konferenz an Stand #79 in Halle 10 zu finden.

Auf der Konferenz wird Curetis seine neue Unyvero UTI Kartusche für die schnelle syndromische Diagnose von Infektionen des Harntrakts präsentieren, die in Kürze die CE-IVD Markierung erhalten soll. Mit Unyvero UTI rundet Curetis sein Portfolio von schnellen molekularen Mikrobiologietests für schwere Infektionen bei Patienten im Krankenhaus ab. Bereits vermarktet werden die CE-IVD markierten Anwendungen für Lungenentzündungen (HPN), Implantat- und Gewebeinfektionen (ITI), Infektionen des Blutkreislaufs (BCU), intra-abdominale Infektionen (IAI) und die kürzlich in den USA durch die FDA für den US-Markt zugelassene Unyvero LRT Anwendung für Infektionen der unteren Atemwege.

Das Unternehmen wird auch den aktuellen Entwicklungsstand seines Unyvero A30 RQ Analyzers sowie seiner ersten A30 RQ Anwendungskartusche vorstellen, für die 2019 die CE-IVD Markierung erwartet wird. Der A30 RQ Analyzer dient diagnostischen Tests im low- bis mid-plex Bereich und ergänzt damit den aktuellen Unyvero A50 Analyzer für syndromische high-plex Testung. Dadurch wird die Unyvero Plattform zu einer modularen und flexiblen 'any-plex' Lösung für die schnelle Molekularmikrobiologie-Diagnostik.

Gemeinsam mit seinem Partner MGI Tech Co. Ltd (MGI), Shenzhen, China, einem Unternehmen der BGI Group, wird Curetis zudem eine neue Generation von Molekularmikrobiologielösungen vorstellen, die für die automatisierte Erkennung von mikrobiellen Pathogenen und genetischen Antibiotikaresistenzmarkern auf Basis der Next Generation Sequencing (NGS) Technologie konzipiert ist. Die neue, in der Entwicklung befindliche Lösung, die eine vollautomatisierte Verarbeitung von der Probe zum Ergebnis ermöglicht (sample-to-answer), beruht auf MGIs kürzlich auf den Markt gebrachten MGIFLP NGS Arbeitsstation, die mit der Probenaufbereitungstechnologie von Curetis und den Datenanalysetechnologien von Ares Genetics AMR kombiniert wird. Vertreter von MGI werden am Stand von Curetis für Fragen und Diskussionen zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus werden Curetis und Ares Genetics ihre Angebote für pharmazeutische Unternehmen im Bereich Forschung und Entwicklung von Antibiotika präsentieren. Durch die Verzahnung der ARES AMR Datenbank, ARESdb, der auf neuesten Entwicklungen der Bioinformatik und künstlichen Intelligenz beruhenden ARES Technologieplattform mit der Unyvero Plattform für schnelle diagnostische Tests ist das Unternehmen in der Lage, ein umfassendes Portfolio von Dienstleistungen und Produkten für die Erforschung, klinische Entwicklung sowie und die Gestaltung von Lebenszyklusgestaltung antimikrobieller Wirkstoffe anzubieten.

Im Rahmen des wissenschaftlichen Programms der Konferenz werden die Unyvero Produkte von Curetis in mehreren Beiträgen unabhängiger Forschungsgruppen vorgestellt, die Erfahrungen mit den innovativen molekularen Mikrobiologie-Lösungen von Curetis in der Klinik beschreiben: Drei wissenschaftliche Poster werden Studienergebnisse zeigen, die den Nutzen der Unyvero HPN und LRT Anwendungen für die schnelle Identifikation von Pathogenen bei Patienten im Krankenhaus mit Infektionen der unteren Atemwege zeigen (Sonntag, 22. April, 12:30 - 13:30 Uhr MEZ, Session 04, Diagnostic Bacteriology & General Microbiology, Poster P0567, P0567 und P0567). Drei weitere Poster werden Studien mit der Unyvero ITI Anwendungskartusche zur Identifikation von Pathogenen und Antibiotikaresistenzen bei periprothetischen Gelenkinfektionen sowie Infektionen nach Schulteroperationen und bei diabetischem Fuß präsentieren (Sonntag, 22. April, 12:30 - 13:30 Uhr MEZ, Session 039, Native and prosthetic bone and joint infections, Poster P0712, P0714 und P0716).

###

Über Curetis

Curetis N.V. (Euronext: CURE) hat es sich zum Ziel gesetzt, ein führender Anbieter von neuartigen molekularmikrobiologischen Diagnostik-Lösungen zu werden, um schwere Infektionskrankheiten zu diagnostizieren und Antibiotikaresistenzen bei hospitalisierten Patienten zu identifizieren und damit einer globalen Herausforderung zu begegnen.

Das Unyvero System von Curetis ist eine vielseitige, schnelle und hoch automatisierte molekulardiagnostische Plattform mit einfach anzuwendenden Kartuschen, die die umfassende und schnelle Identifizierung von Pathogenen und Antibiotikaresistenzmarkern bei einer Reihe von schweren Infektionskrankheiten ermöglichen. Ergebnisse sind innerhalb von Stunden verfügbar. Diagnostische Standardverfahren benötigen derzeit Tage oder Wochen für diesen Prozess. Damit können Therapieerfolge positiv beeinflusst, der verantwortungsvolle Umgang mit Antibiotika unterstützt und gesundheitsökonomische Vorteile erzielt werden. Unyvero in-vitro-Diagnostik (IVD) Produkte werden in Europa, im Mittleren Osten, Asien und den USA vermarktet.

Ares Genetics GmbH, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Curetis, bietet Lösungen der nächsten Generation für die Diagnose und Therapie von Infektionskrankheiten. Die ARES-Technologieplattform kombiniert die weltweit umfassendste Datenbank über die Genetik antimikrobieller Resistenzen mit fortgeschrittener Bioinformatik und künstlicher Intelligenz.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.curetis.com (http://www.curetis.com) und www.ares-genetics.com (http://www.ares-genetics.com/) .

Curetis Rechtlicher Hinweis

Diese Ankündigung enthält Insider-Informationen. Dies ist eine öffentliche Ankündigung gemäß dem Artikel 17 Paragraph 1 der Europäischen Marktmissbrauchsverordnung (596/2014).

Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren und sollte, weder ganz noch teilweise, als Grundlage einer Investitionsentscheidung in Curetis angesehen werden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind sorgfältig ermittelt worden. Curetis trägt und übernimmt jedoch keine Haftung jedweder Art für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Curetis übernimmt keine wie auch immer geartete Verpflichtung, Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder als solche aufgefasst werden könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können anhand der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "glauben", "schätzen", "vorhersehen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "könnten" oder "sollten" erkannt werden, und enthalten Aussagen von Curetis zu den beabsichtigten Resultaten ihrer Strategie. Naturgemäß beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie künftiger Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse von Curetis können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesehenen Ergebnissen abweichen. Curetis übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

