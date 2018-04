FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 19.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.04.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 19.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

JWG1 XFRA GB00B5N0P849 JOHN WOOD GR.LS-,04285714 0.188 EUR

P6R1 XFRA LU0048423833 PRO FDS(LUX)-EM.MKTS B 1.000 EUR

D5X2 XFRA AT0000819792 MACQUARIE MS EQS WES.EU.T 2.645 EUR

UNQ1 XFRA JE00BD9WR069 UBM PLC LS-,1125 0.209 EUR

AFH XFRA US91732J1025 US ECOLOGY INC. DL-01 0.145 EUR

PRG XFRA US7427181091 PROCTER GAMBLE 0.580 EUR

LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.154 EUR

WVH XFRA US35471R1068 FRANKLIN ST.PPTYS DL-0001 0.073 EUR

FMC1 XFRA US3453708600 FORD MOTOR DL-,01 0.121 EUR

WOO XFRA US3448491049 FOOT LOCKER DL-,01 0.279 EUR

CVU XFRA US2044291043 CIA CERV. UNIDAS ADR/2 0.292 EUR

CPA XFRA US1941621039 COLGATE-PALMOLIVE DL 1 0.339 EUR

0CYA XFRA US15911M1071 CHANGYOU.COM LTD.ADR CL A 7.597 EUR

MJG1 XFRA TH0671010Z16 MAJOR CINEPLEX -FGN- BA 1 0.016 EUR

IZB XFRA SG1M91002014 UTD. OVERS. INSUR. SD 1 0.117 EUR

4FU XFRA MXP001391012 ALSEA S.A. DE C.V. 0.035 EUR

S8V XFRA MHY756381098 SEASPAN CORP. DL-,01 0.101 EUR

LCM XFRA MHY1771G1026 COSTAMARE INC. DL-,0001 0.081 EUR

A5F XFRA IL0010943905 AMIAD WATER SYS.LTD.IS-50 0.023 EUR

KRZ XFRA IE0004906560 KERRY GRP PLC A EO-,125 0.439 EUR

TBA XFRA ID1000094006 BUKIT ASAM TBK RP 100 0.019 EUR

D9F2 XFRA GB00B1VNSX38 DRAX GROUP LS-,1155172 0.086 EUR

LLD XFRA GB0008706128 LLOYDS BKG GRP LS-,10 0.024 EUR

RG8 XFRA GB0007594764 RPS GRP PLC LS-,03 0.059 EUR

LJ2 XFRA GB0006834344 INTU PROPERTIES PLC LS-50 0.109 EUR

BSP XFRA GB0002634946 BAE SYSTEMS PLC LS-,025 0.151 EUR

BIH XFRA GB0000961622 BALFOUR BEATTY PLC LS-,50 0.028 EUR

3BA XFRA GB0000811801 BARRATT DEV. PLC LS-,10 0.100 EUR

SPR XFRA DE0005501357 A.SPRINGER SE VNA 2.000 EUR

TEN XFRA CH0012100191 TECAN GRP AG NAM.SF 0,10 1.681 EUR

SIK XFRA CH0000587979 SIKA AG INH. SF 0,60 93.289 EUR

CJN XFRA CA47215Q1046 JEAN COUTU GRP, THE A 0.084 EUR

DR3 XFRA CA25675T1075 DOLLARAMA INC. 0.077 EUR

WD1 XFRA US9292361071 WD-40 CO. DL -,001 0.436 EUR

OXD XFRA US6914973093 OXFORD IND. DL 1 0.275 EUR