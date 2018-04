Volkswagen (WKN:766403) überraschte den Markt kürzlich mit großen Ankündigungen. Die "Truck & Bus"-Sparte soll bereits bald an die Börse gehen und das Managementteam wird neu zusammengestellt. Auch Daimler (WKN:710000) steht vor organisatorischen Veränderungen. Bei BMW (WKN:519000) gibt es hingegen keinerlei Gerüchte. Zumindest noch nicht. VW - Personalrochaden: Elektromobilität-Fans übernehmen das Ruder Der bisherige Vorstandsvorsitzende Matthias Müller wird ab sofort durch Dr. Herbert Diess ersetzt. Diess erhält dabei einen deutlich größeren Verantwortungsbereich als Müller. Zukünftig ist der Vorstandsvorsitzende auch für das Volumen-Segment verantwortlich, in dem unter anderem die VW-Marke enthalten ist. Außerdem führt Diess künftig auch die Konzernfunktionen "Fahrzeug IT" und ...

