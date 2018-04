Als ob die Welt der Kryptowährungen nicht schon kompliziert genug wäre. Wer sich aber wirklich mit dem Thema beschäftigen will, muss unbedingt wissen, dass Bitcoin nicht gleich Bitcoin ist. Der sogenannte Bitcoin-Jesus hat eine Warnung an fast alle Bitcoin-Jünger, die nicht zwischen den verschiedenen Bitcoins unterscheiden. Bitcoin Core und Bitcoin Cash Wenn man etwas über Bitcoin liest, ist genau genommen fast immer Bitcoin Core gemeint. Die bekannte Digitalwährung Bitcoin wurde allerdings im Sommer 2017 in zwei verschiedene Währungen aufgespalten. Seitdem gibt es Bitcoin Core und Bitcoin Cash. Dahinter steckten Uneinigkeiten in Bezug auf die Struktur und die Nutzbarkeit der Digitalwährung ....

