Hintergrund sind die geforderten PDE (Permitted Daily Exposures) die durch die neue EMA "European Medicines Agency" und deren Guideline "setting health based exposure limits for use in risk identification in the manufacture of different medicinal products in shared facilities" gefordert werden.

Durch die neue Verordnung ist der cGMP "current Good Manufacturing Practice" nun bei hochaktiven Produkten auch berücksichtigt und das Thema Containment ist dadurch nicht mehr alleinig nur der Arbeitsschutz, wie er dieser noch vor einigen Jahren war. Eine weitere Verordnung im Kapitel 5.21 der EU GMP Guidelines befasst sich neben der Reinigung der produktberührten Oberflächen auch mit der Gefahr der Kreuz-Kontamination von nicht produktberührten Oberflächen.

