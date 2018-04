Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BMW von 114 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Kristina Church hob in ihrer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie die Papiere der Münchener als neuen Favoriten anstelle von VW hervor. Das Potenzial der Modulbauweise werde unterschätzt und der Produktzyklus sei aktuell positiv, so die Expertin./ag/mis Datum der Analyse: 17.04.2018

ISIN: DE0005190003