ad pepper media International N.V.: Starkes Wachstum und deutlich verbessertes EBITDA DGAP-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis ad pepper media International N.V.: Starkes Wachstum und deutlich verbessertes EBITDA 18.04.2018 / 08:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ad pepper media International N.V.: Starkes Wachstum und deutlich verbessertes EBITDA Nürnberg, Amsterdam, 18. April 2018 Der Umsatz der ad pepper media International N.V. betrug im ersten Quartal 2018 TEUR 8.996. Die berichtete Umsatzgrösse resultiert aus der am 27. März angekündigten Erstanwendung von IFRS 15. Auf vergleichbarer Basis, d.h. bei Anwendung des neuen Standards auf den entsprechenden Vorjahreszeitraum, beträgt das Umsatzwachstum der Gruppe 26,1 Prozent (Q1 2017: TEUR 7.134). Dabei verzeichnete das Segment Webgains einen Umsatzanstieg (auf vergleichbarer Basis) von TEUR 90 bzw. 4,0 Prozent (währungsbereinigt: 8,3 Prozent). Die Segmente ad agents und ad pepper media konnten insbesondere durch Produktneuentwicklungen ihren starken Wachstumskurs fortsetzen. ad agents zeigte im 1. Quartal ein erfreuliches Umsatzplus von TEUR 930 bzw. 27,0 Prozent, ad pepper media wuchs dynamisch um TEUR 842 bzw. 58,0 Prozent. Die Bruttomarge der Gruppe stieg im ersten Quartal 2018 um TEUR 604 auf TEUR 4.720 bzw. 14,7 Prozent und zeigte bei allen drei operativen Segmenten eine positive Entwicklung (Q1 2017: TEUR 4.116). Die Segmente ad pepper media und ad agents wiesen ein dynamisches Bruttomargenplus von TEUR 328 (+48,3 Prozent) bzw. TEUR 152 (+12,9 Prozent) auf, während die Bruttomarge des Segments Webgains um TEUR 90 bzw. 4,1 Prozent zulegte (währungsbereinigt: 8,1 Prozent). Die operativen Kosten blieben mit TEUR 4.489 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum stabil (Q1 2017: TEUR 4.465). Mit einem EBITDA der Gruppe von TEUR 312 konnte somit nicht nur ein gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigertes Ergebnis (Q1 2017: TEUR -246), sondern auch eines der besten operativen Ergebnisse eines ersten Quartals überhaupt erzielt werden. Die Segment-EBITDA's betragen dabei für ad pepper media TEUR 483 (Q1 2017: TEUR 189), ad agents TEUR 158 (Q1 2017: TEUR 239) und Webgains TEUR 51 (Q1 2017: TEUR -72). Für die vor uns liegenden Quartale gehen wir von einer Fortsetzung dieses positiven Trends aus. Der Bericht für die ersten drei Monate 2018 wird am 22. Mai 2018 veröffentlicht. Kennzahlen (ungeprüft) Q1/2018 gegenüber Q1/2017: Q1 2018 Q1 2017 % Umsatz TEUR 8.996 16.367* -45,0* Bruttomarge TEUR 4.720 4.116 14,7 EBITDA TEUR 312 -246<-100,0 EBIT TEUR 231 -350<-100,0 EBT TEUR 232 -347<-100,0 Liquide Mittel** TEUR 19.455 18.443 5,5 Eigenkapital TEUR 16.858 14.927 12,9 Bilanzsumme TEUR 33.164 28.721 15,5 * Auf vergleichbarer Basis, d.h. bei Anwendung des IFRS 15 auf den entsprechenden Vorjahreszeitraum, beträgt der Umsatz der Vorjahresperiode TEUR 7.134 und das Umsatzwachstum der Gruppe 26,1 Prozent. ** einschließlich Wertpapierbestände Für nähere Informationen: Dr. Jens Körner (CEO) ad pepper media International N.V. +49 (0) 911 929057-0 ir@adpepper.com www.adpeppergroup.com 18.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ad pepper media International N.V. Frankenstrasse 150 C 90461 Nürnberg Deutschland Telefon: +49 911 9290570 Fax: +49 911 929057-157 E-Mail: ir@adpepper.com Internet: www.adpeppergroup.com ISIN: NL0000238145 WKN: 940883 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 675647 18.04.2018 CET/CEST

ISIN NL0000238145

AXC0066 2018-04-18/08:37