CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR ROCHE AUF 240 (260) CHF - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AXA AUF 25 (25,50) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CARREFOUR AUF 15,90 (16,20) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 355 (350) CHF - 'CONVICTION BUY LIST'HSBC HEBT RIO TINTO AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 4450 (4200) PENCE BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 115 (114) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT DAIMLER AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 73 (82) EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 212 (195) EUR - 'OVERWEIGHT'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 215 (220) EUR - 'BUY'HSBC SENKT ZIEL FÜR DRÄGERWERK AUF 61 (71) EUR - 'REDUCE'HSBC HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 65 (64) EUR - 'HOLD'JEFFERIES HEBT AIRBUS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 110 (75) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR...Den vollständigen Artikel lesen ...