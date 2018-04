Der Pharma-Konzern Novartis und sein Partner Amgen haben die Präsentation neuer Daten zu Aimovig (Erenumab) zur Migräne-Prophylaxe angekündigt. Auf dem diesjährigen Kongress der American Academy of Neurology (AAN), der vom 21. bis 27. April in Los Angeles stattfindet, sollen die Details der zulassungsrelevanten Liberty-Studie vorgestellt werden. Novartis-CEO Vas Narasimhan strebt noch in diesem Jahr die Zulassung des potenziellen Blockbusters in den USA und Europa an.

