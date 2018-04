Oliver Gross, Sprecher der Geschäftsführung von Suez Deutschland, verlässt das Entsorgungsunternehmen. Gross war 2008 in die Geschäftsführung der deutschen Tochter der Suez-Gruppe eingetreten, die mit über 550 Mio € Umsatz zu den größten fünf Entsorgungsunternehmen in Deutschland zählt. Der 47 Jahre alte Manager suche nun eine neue Herausforderung in der Entsorgungsbranche. Gross gebe aus "persönlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...